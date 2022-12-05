В Италии заявили, что старые итальянские минометы разочаровали ВСУ Фото: REUTERS

Артиллеристы вооруженных сил Украины разочарованы поставленными Италией минометами 1966 года выпуска, об этом сообщила газета Corriere della Serra.

Издание, ссылаясь на мнение украинских солдат, рассказало, что оптику орудий изготовили практически сразу после окончания Второй мировой войны.

«Это устаревшие модели, которые были изготовлены в 1966 году, а системы оптики и наведения датируются 1947 годом. Они намного хуже, чем советские аналоги периода Второй мировой войны», — пояснили военнослужащие.

Кроме того, как утверждается, орудия были переданы даже без боеприпасов.

Как сообщал сайт KP.RU, 4 декабря 2022 года в Милане прошли уличные акции против поставок оружия Украине и за мирные переговоры для решения конфликта, в которых принимали участие около пяти тысяч человек.

В начале ноября 2022 года министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщал, что Рим завершает поставки вооружения Киеву, обещанные предыдущим правительством страны. Он уточнил, что обсуждалась экономическая поддержка Украины, среди которой, выделение денежных средств на восстановление объектов гражданской инфраструктуры.