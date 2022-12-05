Автомобильная часть Крымского моста открыта для движения. Фото: пресс-службы Росавтодора.

Для движения транспорта теперь открыта автомобильная часть Крымского моста. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань», уточнив, что была проведена заменена всех четырех пролетов.

«5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте учреждения.

Как писал сайт KP.RU, 19 ноября этого года сообщалось, что на первом и втором пролетах моста ведутся работы по устройству деформационных швов, а третий и четвертый в ближайшее время будут опущены в проектное положение.

Напомним, 8 октября текущего года на Крымском мосту взорвалась фура. Взрыв привел к возгоранию семи цистерн с топливом у поезда, проезжавшего мимо, после чего ударная волна обрушила два пролета автомобильной части моста. Жертвами происшествия были четыре человека.