Издание Politico считает кризис на Украине прокси-войной Запада с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское издание Politico в публикации, посвященной усилиям Пентагона по наращиванию темпов оборонной промышленности на фоне передачи больших объемов вооружения киевскому режиму, назвала события на Украине "прокси-войной" Запада с Россией.

По информации Politico, несмотря на то, что в Соединенных Штатах Китай, как и прежде, считают самой большой долгосрочной угрозой, "его затмила необходимость включить гораздо более высокую скорость для решения проблемы, о которой многие не подозревали всего годом ранее: ожесточенная прокси-война с Россией на Украине, заставившая засуетиться Пентагон и оборонную промышленность".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Евросоюз и НАТО уже давно являются участниками гибридной войны на Украине. “Они предоставляют официальному Киеву разведданные, а США участвуют в определении целей. В боевых действиях на земле принимают участие западные инструкторы и тысячи иностранных наемников”, уточнил Лавров.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.