Прокурор потребовал приговорить к пожизненному сроку экс-сенатора Рауфа Арашукова

Рауф Арашуков. Фото: t.me/raufarashukov

Бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль, обвиняемые по делу о заказных убийствах, должны быть приговорены к пожизненному лишению свободы, требует прокурор. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда в понедельник, 5 декабря 2022 года.

"Назначить наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием в колонии особого режима со штрафом в миллион рублей", - потребовал прокурор.

Как ранее писал сайт KP.RU, присяжные заседатели признали бывшего сенатора Рауфа Арашукова виновным в организации двух заказных убийств. По данным правоохранителей, политик организовал данные преступления по указанию своего родного отца.

По версии СК, экс-сенатор Арашуков по заказу своего отца Рауля, которого следствие называет главой ОПГ, организовал убийства зампреда молодёжного движения "Адэге-Хэсэ" Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Ни отец, ни сын свою вину в инкриминируемых им преступлениях не признают.