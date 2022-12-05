Комитет Госдумы поддержал поправку о прекращении взыскания долгов с участников спецоперации на Украине Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству в ходе заседания в понедельник, 5 декабря, поддержал поправку, согласно которой банки будут обязаны приостанавливать взыскание долгов с участников специальной военной операции России на Украине.

«Банк или иная кредитная организация, осуществляющая обслуживание счетов должника, приостанавливает исполнение требований о взыскании денежных средств … в отношении должника … со дня получения заявления должника, содержащего просьбу о приостановлении указанного исполнения», - приводит ТАСС содержание поправки, где уточняется, что исключением станут требования по алиментам, а также обязательства по возмещении вреда из-за смерти кормильца.

Напомним, ранее в пресс-службе УФССП заявили, что обязательства по выплатам долгов для участников спецоперации России на Украине могут быть приостановлены полностью или частично для стабилизации социально-экономической ситуации в стране на фоне санкций, а также для поддержки граждан, которые участвуют в военной операции.