Губернатор назвал причину взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Михаил Евраев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв газа в жилом доме в Ярославле произошел по причине самовольной эксплуатации газового оборудования. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в понедельник, 5 декабря 2022 года.

"Причина взрыва очень простая – это самовольная эксплуатация газового оборудования, - уточнил глава региона. - Произошло это на третьем этаже в квартире, кровля повреждена серьезно. Другие квартиры не пострадали".

Как ранее писал сайт KP.RU, в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области сообщили, что информация о взрыве газа поступила в 6:15 по местному времени. В результате обрушились кровля и чердачные перекрытия.

Напомним, следователи в Ярославле приняли решение возбудить уголовное дело по факту взрыва бытового газа в одном из жилых домов города, в результате которого пострадал один человек.