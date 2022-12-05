Минфин России выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2025 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов РФ в рублях и в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2025 году на сумму 3,3 млрд рублей, что эквивалентно 50,3 млн евро.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации … получены платежным агентом по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», - сказано в заявлении, опубликованном в понедельник, 5 декабря, в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается в сообщении, теперь обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Россией исполнены Минфином РФ в полном объеме.

Напомним, 16 сентября текущего года Министерство финансов РФ сообщало, что в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2023 и 2043 годах в рублях на общую сумму в 7 млрд рублей, а 22 ноября этого года ведомства сообщило об исполнении обязательств по выплате евробондов со сроком погашения в 2027 году и в 2032 году в общей сумме 2,3 млрд рублей.