Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины 5 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 5 декабря 2022 года, в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской, об этом говорят данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры.

Тревога в данных регионах была объявлена почти одновременно. Также воздушная тревога звучит сегодня на подконтрольной Украине части Запорожской области.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября текущего года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.