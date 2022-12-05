«Горянка, покорившая мир»: в Дагестане отмечают 90-летие со дня рождения Фазу Алиевой

Фазу Гамзатовна Алиева - первая национальная поэтесса Дагестана Фото: Личный архив героя публикации

5 декабря исполняется 90 лет со дня рождения первой национальной поэтессы Дагестана, «горянки, покорившей мир», - Фазу Гамзатовны Алиевой.

Война и мир, истинный патриотизм, беззаветное служение Отечеству, благородство и сила духа горцев, любовь во всех ее проявлениях, мужество повседневной жизни - этими важными темами буквально пронизано все ее творчество.

Праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею, проходили в течение года - не только на родине поэтессы, но и в Москве: новые постановки, художественные выставки, конкурсы, поэтические вечера и флешмобы.

В республике готовят издание полного собрания сочинений поэтессы на русском языке, двухтомника на аварском и выпуск иллюстрированного подарочного издания избранных сочинений.

Праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею Фазу Алиевой, проходили в течение года на родине поэтессы и в Москве Фото: Личный архив героя публикации

Имя знаменитой дагестанки будут носить две школы - в Махачкале и ее родном Хунзахском районе.

В день празднования запланировано открытие мемориальной доски на доме, где жила Фазу Алиева, возложение цветов к ее памятнику и торжественный вечер в Большом зале Республиканского русского драматического театра имени Максима Горького.

Цикл мероприятий в честь Фазу Алиевой завершит торжественный вечер, который пройдет сегодня в Центральном доме литераторов в Москве. На вечере будет представлена музыкально-поэтическая композиция, которая в художественной форме познакомит зрителей с этапами жизненного и творческого пути поэтессы. В концертной программе - выступления артистов Дагестанской филармонии им. Т. Мурадова, Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», Дагестанского театра оперы и балета, Театра поэзии и других творческих коллективов республики.

А в следующем году исполнится 100 лет со дня рождения другого выдающегося поэта Дагестана и России Расула Гамзатова. О праздновании юбилея подписан указ президента России Владимира Путина.

О других известных уроженцах Дагестана: Героях России - участников спецоперации на Украине, о простых людях, мужчинах и женщинах, истинных патриотах, которые своим добросовестным каждодневным трудом и добрыми делами поддерживают защитников Отечества, - о славных сыновьях и дочерях республики читайте в специальном проекте «Комсомольской правды» - «Люди, которыми гордится Дагестан».