Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 декабря 2022 9:35

Минобороны России сообщило об успешном наступлении на Донецком направлении

На Донецком направлении уничтожено более 70 военных противника и два танка ВСУ
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские войска проводят наступление на Донецком направлении

Российские войска проводят наступление на Донецком направлении

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России продолжают успешное наступление на Донецком направлении. Об этом сообщается в сводке о ходе специальной военной операции на Украине, опубликованной в телеграм-канале Минобороны РФ в понедельник, 5 декабря 2022 года.

"На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений", - уточнили в ведомстве.

За сутки в Донецкой народной республике уничтожены свыше 70 украинских военных, два танка, а также по четыре бронемашины и пикапа противника.

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы страны развивают успешное наступление в районе города Артемовск Донецкой народной республики.

Напомним, после ряда поражений Вооруженные силы Украины предприняли попытки отбить десять населенных пунктов, но кроме потерь личного состава и военной техники это ничего им не принесло.