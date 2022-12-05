Спрос на газ в странах Евросоюза снизился на рекордные 24% в ноябре 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза в ноябре 2022 года рекордно сократили спрос на газ на четверть по сравнению со средним показателем за пять лет «в рамках снижения зависимости от российских энергоносителей». Об этом в понедельник, 5 ноября, заявила газета Financial Times со ссылкой на отчет консалтинговой фирмы ICIS.

Согласно данным, приведенным в отчете, в ноябре этого года спрос на газ в Германии и Италии, которые являются крупнейших странами - потребителями данного вида топлива в Европе, снизился на 23% и 21% соответственно. Во Франции и Испании этот показатель упал уменьшился на 20%, а в Нидерландах уменьшился более чем на треть.

Сообщается, что падению данного показателя способствовали необычно теплые осенние месяцы и рост стоимости газа. «Промышленность обеспечивает постепенное пропорциональное снижение потребления вследствие четкого рыночного ценообразования», - прокомментировал данную ситуацию аналитик ICIS Том Маржец-Мансер, отметив, что «высокая цена не стимулирует спрос на данный вид топлива».

По прогнозам специалистов, в будущем Европе нужно еще сильнее уменьшить спрос на газ, увеличив одновременно импорт сжиженного природного газа (СПГ) для того, чтобы избежать затяжного многолетнего дефицита.

Напомним, сегодня, 5 декабря, объемы поставок газа из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» упали до нуля.