Бюджет России в ноябре 2022 года недополучил 90,2 млрд рублей нефтегазовых доходов к уровню ожиданий Фото: REUTERS

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема, а также оценки базового месячного объема в России по итогам ноября текущего года составило 90,2 млрд рублей. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявили в Минфин РФ.

Как сообщает ведомство, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, который связан с превышением фактически сложившейся стоимости нефти над базовым уровнем, прогнозируется в декабре этого года в размере 176,1 млрд руб. Таким образом, с учетом отклонения в ноябре 2022 года совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, согласно прогнозам, составит 85,9 млрд руб.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что на фоне временной приостановки в этом году отдельных положений бюджетных правил, которые связаны с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета России, покупка иностранной валюты, а также золота за счет указанных выше средств производиться не будет.