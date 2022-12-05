Российские военные отразили контратаку на Никольское в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России отразили безуспешную украинскую контратаку на Никольское в ДНР, ликвидировано до 30 боевиков и пять единиц техники, об этом сегодня сообщили в Минобороны России.

"На Южнодонецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки возле населенного пункта Никольскоев ДНР… противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.