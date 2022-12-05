ВКС России сбили украинские военные самолеты Су-25 и МиГ-29

Российская истребительная авиация сбила украинские боевые самолеты. Фото: пресс-служба Минобороны России

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила два боевых самолета противника в Донецкой народной республике. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге в понедельник, 5 декабря 2022 года.

Многоцелевой истребитель МиГ-29 уничтожен в районе населенного пункта Юрьевка, а штурмовик Су-25 - рядом с селом Зверево.

Как ранее писал сайт KP.RU, в той же сводке о ходе спецоперации сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают успешное наступление на Донецком направлении.

Напомним, днем ранее оборонное ведомство РФ проинформировало, что российские военные на Донецком направлении полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня. Позднее российские военные сообщили об освобождении еще одного населенного пункта - Курдюмовки.