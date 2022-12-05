Правительство Финляндии внесло в парламент проект о вступлении в НАТО

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Финляндии внесло в парламент проект закона о вступлении страны в Североатлантический альянс. Об это в понедельник, 5 декабря, заявило Министерство иностранных дел Финляндии.

«Правительство 5 декабря представило в парламент предложение правительства о вступлении в НАТО. По проекту презентации было получено около 1,6 тысячи мнений», - сказано в заявлении.

На основании данных мнений были дополнения, которые касаются сотрудничества между правительством и президентом, а также роли парламента в рассмотрении и принятии решений по вопросам альянса и международно-правовой статус Аландских островов.

Отмечается, что закон о присоединении Финляндии к НАТО может быть передан на хранение американскому правительству, поскольку США выступает в качестве депозитария, а также в сообщении напоминают, что «Финляндия станет членом НАТО, когда все государства-члены НАТО ратифицируют протокол о присоединении».

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что процесс принятия в альянс Швеции и Финляндии идет рекордно быстрыми темпами, однако две страны «упрямо блокируют» их принятие.