Михаил Дегтярев: Необходимо работать с предпринимателями, которые еще не пользуются поддержкой государства

На заседании оперштаба отметили, что самозанятых в регионе за год стало вдвое больше. Фото: правительство Хабаровского края

Очередное заседание оперативного штаба по устойчивости экономики Хабаровского края было посвящено механизмам улучшения текущей экономической ситуации. В частности, участники заседания во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым акцентировали внимание на поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), самозанятых, а также на привлечении кадров.

За месяцы, проведенные в условиях санкций, экономике, в целом, удалось адаптироваться к новым реалиям. По словам главы региона, свою роль в этом сыграли конкретные поручения президента России и реализуемые меры по обеспечению устойчивого развития региона.

Несмотря на трудности, темпы экономического роста сохраняют высокий уровень. Первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова в ходе доклада рассказала, что индекс промышленного производства не опускается ниже отметки в 100%. За сохранение положительной динамики отвечают отрасли судостроения, деревообработки, добычи металлических руд, рыбопереработки и энергетики. Отдельно следует выделить вклад транспортно-логистического комплекса, где грузооборот по сравнению с прошлым годом составляет 106,3%.

Важным вектором работы правительства остается поддержка сектора МСП, где сегодня задействовано около 226 тысяч человек, а также 42 тысячи человек числящихся в категории «самозанятых». Количество последних за год удалось увеличить почти вдвое, во многом, из-за введенных мер поддержки. Среди них - налоговые льготы, кредитные каникулы, а также мораторий на проверки, действие которого, по словам губернатора, сохранится.

- Бизнес нужно продолжать поддерживать и вовлекать в этот процесс больше новых предпринимателей. Сегодня мы видим два типа: тех, кто опирается на государство, и противоположный. Такие бизнесмены не пользуются действующими мерами поддержки, не берут займы на льготных условиях, не обращаются в профильные фонды. Именно с ними важно больше работать, - сориентировал Михаил Дегтярев.

Оказываемые меры поддержки предпринимательства также вселяют уверенность в специалистов. Зампред правительства по социальным вопросам Евгений Никонов отметил, что, несмотря на увеличение вакансий, уровень безработицы стал еще ниже по сравнению с началом года. Тем не менее, новые рабочие места все еще требуют квалифицированных кадров, поэтому губернатор поручил Евгению Леонидовичу проработать новые меры и решения проблемы дефицита кадров. В качестве вариантов глава региона предложил привлечение из соседних регионов и из-за рубежа.