В Кремле отреагировали на заявления Шольца о растущем эффекте от антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о растущем эффекте от антироссийских санкций, отметив, что ограничительные меры в отношении России наносят очевидный вред самим европейским странам.

«Проблемы, безусловно, из-за санкций возникают, но до сих пор они были некритического характера, и здесь можно поспорить с господином Шольцем. Специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям», - заявил представитель Кремля.

Песков заявил, что будет непрофессионально умалчивать или отрицать вред, который антироссийские санкции Европейского союза наносят самим европейским странам. По его словам, данный вред очевиден, в том числе вред и для немецкой экономики. «Об этом всем хорошо известно - специалистам у нас, специалиста в Брюсселе и специалистам в Берлине», - добавил пресс-секретарь российского президента.