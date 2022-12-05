В Чебоксарах, Новочебоксарске и Кугесях появятся новые школы

О заключении договоров рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Павел Данилов. Также он сообщил, что в мае заявки Чувашии на строительство трех школ прошли отбор Министерства просвещения России — было предоставлено 2,7 млрд. рублей федерального финансирования.

Срок готовности всех трех объектов запланирован на 31 декабря 2024 г. Также стало известно, что Единой комиссией по закупкам «ПроШколы» утверждены компании, которые будут заниматься проектированием строительством школ. Все компании — из Чувашии. Ими будут построены школа химико-физического профиля на 1400 мест в микрорайоне «Солнечный» в Чебоксарах (АО «СЗ «Строительный трест-3»), школа гуманитарного профиля на 1100 мест в Новочебоксарске (ООО «СЗ «Строительная компания «Старатель») и общеобразовательная школа на 825 мест в Кугесях (АО «СЗ «Ипотечная корпорация Чувашской Республики»). Все это также отражено в стратегии социально-экономического развития республики.

По словам замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаила Коледы, школы будут оснащаться согласно заявленным направлениям самым современны оборудованием: интерактивными досками, партами, спортивным оборудованием, пищеблоками, а также современной антитеррористической защитой.

Помимо этого, Михаил Коледа отметил, что вместе с утвержденными для создания школ строительными компаниями Минстрой республики уже реализовал несколько инвестиционных проектов, включая сферы образования и культуры.

Как рассказал генеральный директор ООО «СЗ «Строительная компания «Старатель» Анатолий Владимиров, в Новочебоксарске на месте будущей школы уже устанавливается забор, и вскоре здесь начнут копать котлован и заколачивать сваи.

В подписании концессионного соглашения принимал участие полномочный представитель Чувашии при Президенте РФ Алексей Ладыков, который вместе с делегацией посетил места будущей стройки и пожелал строителям правильных грамотных решений и успешного ввода первых концессионных школ Чувашии до конца 2024 года.

В общей сложности Чувашия предоставляла на отбор семь заявок на строительство школ. В мае этого года стало известно, что три прошли отбор Минпросвещения России и уже в сентябре с «ПроШколой» была заключена концессия на строительство объектов.