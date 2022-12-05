В Испании перехвачены три конверта с глазами животных для дипмиссий Украины Фото: Евгения ГУСЕВА

В Испании полицией перехвачены три конверта, которые предназначались для дипломатических миссий Украины, об этом сообщил представитель украинского МИД Олега Николенко.

«Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия», - написал дипломат в соцсети.

Как сообщал сайт KP.RU, Служба Департамента безопасности при Президиуме правительства Испания перехватила письмо с «пиротехническим веществом», направленное на имя премьер-министра страны Педро Санчеса.

Ранее Николенко рассказывал, что в посольства Украины в шести странах Европы поступили «окровавленные посылки», где находились глаза животных.

2 декабря 2022 года сотрудники консульства Украины в чешском Брно были экстренно эвакуированы из-за получения подозрительной посылки.

Кроме того, посылки со взрывчаткой были отправлены в оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос.