Китай потребовал обеспечить стабильность поставок на фоне потолка цен на российскую нефть

Крайне важно обеспечить безопасность глобальных поставок этого энергоносителя, подчеркнула официальный представитель МИД КНР Мао Нин Фото: REUTERS

Мировое сообщество обязано обеспечить стабильные поставки нефти после введения потолка цен на "черное золото" из России. Об пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Мао Нин.

"Нефть - один из ключевых сырьевых товаров, крайне важно обеспечить безопасность глобальных поставок этого энергоносителя", - сказала она в ходе брифинга в ответ на вопрос о введении потолка цен на российскую нефть Евросоюзом.

По ее словам, двустороннее сотрудничество Китая и России всегда носит взаимовыгодный характер и опирается на принципы взаимного уважения.

"Мы считаем, что все заинтересованные стороны должны приложить конструктивные усилия для обеспечения безопасности поставок нефти", - подчеркнула Мао Нин.

Напомним, вчера, 4 ноября 2022 года, Евросоюз окончательно утвердил потолок цен на нефть из России. Соответствующий релиз опубликован в официальном журнале ЕС совместно с таблицей, в которой указана предельная цена на энергоноситель. Согласно документу, она составляет 60 долларов за баррель.

А сегодня шестой пакет санкций Евросоюза, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ, вступил в силу, 5 декабря 2022 года. Аналогичный запрет вводят страны G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.