Медведев заявил, что после введения потолка цен со стоимостью нефти будет происходить "невообразимое"

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале оценил решение западных стран ввести потолок цен на российскую нефти, отметив, что такие действия всегда заканчиваются исчезновением товара и ростом стоимости на него. По его словам, так будет и с черным золотом.

Комментируя вступившее в силу ограничения, политик заявил, что его поразило, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли в попытке отрегулировать цены в угоду политической конъюнктуре. Он напомнил, что подобные попытки всегда заканчиваются подорожанием товара. По его мнению, в данном случае нефть №конечно, не пропадет, но вот с ценами будет происходить невообразимое».

«Эти действия наших "друзей" напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду», - написал зампред Совбеза РФ, отметив, что для потребителя в Европе не будет ничего хорошего, призвав их запасаться «шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками», добавив, что «все еще впереди, зима только началась».

Напомним, в минувшие воскресение, 4 декабря, Европейский союз окончательно утвердил потолок цен на российскую нефть, который составляет 60 долларов за баррель при условии, что черное золото из России будет продаваться по цене по меньшей мере на 5% ниже рыночной.