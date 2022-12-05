Российские войска уничтожили свыше 70 военных и два танка ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении российские войска уничтожили два танка ВСУ и свыше 70 военнослужащих противника Фото: REUTERS

Российские военнослужащие продолжили наступление на Донецком направлении, уничтожив более 70 военных противника и два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны страны в понедельник, 5 декабря 2022 года.

"За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила два боевых самолета противника в Донецкой народной республике. МиГ-29 уничтожен в районе населенного пункта Юрьевка, а Су-25 - рядом с селом Зверево.

Напомним, Вооруженные силы России отразили безуспешную украинскую контратаку на Никольское в ДНР, ликвидировано до 30 боевиков и пять единиц техники на Южнодонецком направлении.