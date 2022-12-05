Медведев назвал ЕС с их потолком цен на нефть из России «толпой подгулявших бюргеров» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что часть стран «утонет» после введения потолка цен на нефть из Россию и последствий такого решения.

«Сегодня вступило в силу решение западных стран о запрете на поставку российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель. Эти действия наших «друзей» напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Типа хотим охладиться. Часть из них быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится плавать в студеной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться)», - написал Медведев.

В продолжении он отметил, что «часть — утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть».

Как писал сайт KP.RU, 4 декабря 2022 года ЕС утвердил потолок цен на нефть из России. Предельная цена на российскую нефть установлена в 60 долларов за баррель. Потолок цен на сырую нефть вступает в силу с 5 декабря 2022 года, на нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года. При этом предполагается наличие определенного переходного периода.

5 декабря 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается признавать введенный потолок цен на российскую нефть и Россия готовит ответное решение.