Euractiv: партия из 800 бронемашин США прибыла в Польшу

800 бронемашин США прибыли в Польшу Фото: REUTERS

Партия из 800 американских бронемашин прибыла в польский порт Гдыня. Об этом сообщает издание Euractiv.

По данным журналистов, среди бронетехники имеются танки Abrams. Груз прибыл в сопровождении военных 1-й пехотной дивизии Соединенных Штатов. Планируется, что они пробудут в Польше девять месяцев.

Предположительно, военная техника останется на территории польского государства. Планируется, что бронемашины будут переброшены на военные базы и склады.

Издание добавляет, что это еще не полное пополнение – через месяц ожидается партия из двух тысяч единиц американской военной техники.

Как ранее писал сайт KP.RU, вагон поезда с танками, бронемашинами и контейнерами сошел с рельсов в Греции. ЧП случилось в городе Александруполис. Предполагается, что груз предназначался для усиления группировки НАТО в балтийских и балканских странах.

Напомним, североатлантический альянс готовится задействовать свои киберсилы для помощи Украине. По данным западных журналистов, НАТО планирует привлечь хакеров и новейшие технологии для защиты украинской инфраструктуры от киберугроз.