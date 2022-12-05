Мишустин заявил, что санкции Запада против России обречены на провал

Москва и Пекин будут работать над архитектурой взаимовыгодного сотрудничества на фоне "возрастающего давления", подчеркнул премьер РФ Мишустин Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров по видеосвязи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном выразил мнение, что ограничения и давление некоторых стран Запада в отношении РФ обречены на провал. По его словам, подходы и взгляда России и Китая совпадают, и страны будут работать над архитектурой взаимовыгодного сотрудничества на фоне "возрастающего давления".

"Глобальное мироустройство переживает серьезную трансформацию. Некоторые западные государства решили, что, используя экономические санкции, ограничения и политическое давление, можно навязывать собственные правила, не считаясь с интересами других. Подобные попытки обречены на провал", - считает Мишустин.

По его мнению "в новых геополитических реалиях российско-китайское всеобъемлющее и стратегическое партнерство еще более полно раскроет свой большой созидательный потенциал". Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на "плодотворный диалог" с Китаем, который сподвигнет принять взаимовыгодные решения для социально-экономического развития двух стран на благо граждан.

"У наших стран совпадающие подходы по многим проблемам современности. Вместе мы выступаем за формирование многополярной архитектуры международных связей. И готовы совместно противостоять возникающим вызовам и нарастающему внешнему давлению", — сказал Мишустин.

Напомним, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит девятый пакет санкций в отношении России. Она подчеркнула, что ЕС по-прежнему не готов мириться с текущей спецоперацией (СВО) в Украине. По ее словам, пакет санкций направлен на ослабление экономических возможностей России поддерживать СВО. ЕС будет работать до тех пор, пока Украина не победит.

Тем временем глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО должны избегать повторения ошибок, допущенных ими в отношениях с Россией, чтобы ограничить зависимость от Китая.

Он подчеркнул, что в НАТО "видели эту проблему с Россией, это не просто коммерческое решение, это связано с нашей безопасностью. Зависимость ресурсов от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем", - подчеркнул Столтенберг, отметив, что НАТО готовы к налаживанию экономического сотрудничества с Китаем.