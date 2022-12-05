Глава Росприроднадзора назвала возможной причиной гибели тюленей в Дагестане выбросы природного газа

Ученые выясняют причину массовой гибели нерп в Каспийском море Фото: REUTERS

Массовая гибель тюленей на побережье Каспийского моря может быть связана с выбросами природного газа. Такую предварительную причину озвучила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник, 5 декабря 2022 года.

По ее словам, природный газ вызвал у нерп гипоксию, что и привело к смертельным исходам. Эта версия рассматривается учеными, как основная.

При этом никакого существенного загрязнения окружающей среды не фиксируется.

"Мы не видим пока следы загрязнения окружающей среды, каких-то тяжелых фракций в воде, - уточнила Радионова. - Четыре пробы мы взяли вчера, сегодня берем пробы. На сегодняшний момент каких-то острых отравлений у животных ученые не фиксируют".

Как ранее писал сайт "КП-Северный Кавказ", число погибших тюленей в Дагестане возросло до 2500 особей. По словам специалистов природоохранных структур, вдоль всего побережья Каспийского моря продолжают находить туши мертвых краснокнижных нерп.

Напомним, в Минприроды Дагестана прокомментировали массовую гибель краснокнижного тюленя в Каспийском море. Эксперты ведомства полагают, что основная причина гибели млекопитающих, скорее всего, связана с природными факторами.