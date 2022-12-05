Видео с уничтожением двух украинских РЛС дронами-камикадзе показало Минобороны России

Российские военные с помощью дронов-камикадзе уничтожили в Херсонской области две радиолокационные станции ВСУ, видео с места событий опубликовало Минобороны РФ.

На видеозаписи с беспилотника можно разглядеть работающие на боевых позициях РЛС и наведение дронов. Контроль поражения станций осуществлялся с другого БПЛА.

"Российскими расчетами комплексов ударных БПЛА были точно поражены радиолокационная станция кругового обзора П-18 и радиолокационная станция 36Д6 ВСУ, стоявшие на боевом дежурстве в Херсонской области", - уточнили в ведомстве.

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Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.