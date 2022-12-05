Иван Краско Фото: Артем КИЛЬКИН

Российский актер Иван Краско назвал причину своей госпитализации в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. В беседе с "КП-Санкт-Петербург" артист заявил, что лег в больницу по плану, чтобы поправить здоровье.

"У меня просто профилактика, лег в больницу, чтобы меня прокачали, прокололи. Это все планово", - подчеркнул Краско.

Актер также опроверг слухи о том, что у него диагностирован гипертонический криз. Иван Краско заявил, что он "никоим образом" не болеет и планирует уже 13 декабря выйти на сцену.

Напомним, в прошлом году Иван Краско перенес микроинсульт, из-за чего 91-й день рождения пришлось встречать в медицинском учреждении. После случившегося актер полторы недели провел в НМИЦ имени Алмазова, а затем проходил реабилитацию в 40-ой больнице Сестрорецка.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале года врачи поставили Ивану Краско неутешительный диагноз: "деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия". Прогрессирование заболевания может привести к разрывам сетчатки, а также к полной и безвозвратной потери зрения.