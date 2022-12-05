Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о продвижении российских войск в ЛНР и ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы (ВС) России полностью удерживают инициативу на всех участках линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР), постепенно продвигаясь вперед.

По его словам, на данный момент помимо Артемовска, российская армия также продвигаются в Соледаре, где, как он отметил, приходится также биться за каждый участок линии фронта. «Это везде "укрепы", "укрепы". Из каждого "укрепа" приходится выбивать противника, штурмом брать, уничтожая энное количество противника», - сказал он, указав также на направления Кременная - Сватово - Червонопоповка.

Напомним, сегодня, 5 декабря, Министерство обороны Российской Федерации заявило, что Вооруженные силы России продолжают успешное наступление на Донецком направлении, отметив, что за прошедшие сутки в ДНР были уничтожены свыше 70 украинских военных, два танка, а также по четыре бронемашины и пикапа противника.