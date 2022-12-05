Премьер Грузии заявил, что оппозиция отправляет "наемников" из страны в Украину

Оппозиционная партия отправляет в качестве "наемников" граждан Грузии "и пытаются устроить какие-то провокации", убежден премьер-министр Грузии Гарибашвили Фото: REUTERS

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили убежден, что оппозиция отправляет граждан республики на фронт в Украину на стороне Киева. Об этом он заявил в ходе заседания правительства.

По его утверждениям, оппозиционная партия отправляет в качестве "наемников" граждан Грузии "и пытаются устроить какие-то провокации" с самого начала спецоперации (СВО) в Украине.

"Какого политика вы видели, который погиб бы на войне? Вот они много активничают в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и отличаются "мужественными" постами, пусть пойдут и повоюют. Но только не в Киев для селфи, а пусть пойдут на передовую и повоюют", - добавил Гарибашвили.

Глава правительства Грузии выразил соболезнования родным и близким пяти граждан республики, которые несколько дней назад погибли в ходе сражения у Бахмута. По словам премьера, всего с начала конфликта в Украине погибли 33 гражданина Грузии. Правительство республики обеспечивает доставку тел на родину и похороны с военными почестями.

Напомним, ранее Гарибашвили призывал Россию и Украину к мирному диалогу. Он подчеркнул,, что конфликт в Украине в обязательном порядке должен быть урегулирован исключительно путем переговоров. По его мнению, подобный сценарий развития событий является единственно возможным вариантом. Гарибашвили убежден, что рано или поздно Киев и Москва вынуждены будут сесть за стол переговоров и попытаться достигнуть тех или иных договоренностей.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность вести мирные переговоры с Россией. Он предложил формулу мира, согласно которой необходимо обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин настаивает на том, что Россия добьется поставленных целей и задач в рамках спецоперации в Украине.