Следственный комитет завершил расследование дела против колумбийца за фейки о ВС России и спецоперации Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России завершили расследование уголовного дела против гражданина Колумбия Хиральдо Сарая Альберто Энрике. Мужчина обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании (фейков) ВС РФ при проведении спецоперации на Украине. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что дело завели по материалам Службы контрразведки ФСБ РФ.

По данным следствия, мужчина имел вид на жительство в РФ. В период с 5 марта по 9 апреля 2022 года Хиральдо Сарай за деньги обеспечивал техническую подготовку и тайно размещал в одном из торговых центров Москвы мобильные устройства. После этого производилась массовая рассылка абонентам российских операторов фейковых сообщений о действиях российских Вооруженных сил. В частности, россиянам сообщали о наших военных, которые "убивали мирных граждан".

Известно, что колумбиец получал наставления от группы людей из-за рубежа.

- Специалисты изучили переписку обвиняемого с другими фигурантами дела, которые являются гражданами одной из южноамериканских стран...Они вели свою деятельность в интересах американской организации Digital Humanity, связанной с госагентством Штатов по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы. На денежные средства и цифровые финансовые активы следствием наложен арест. Иные фигуранты объявлены в розыск, предварительное следствие в отношении них продолжается, - сказано в сообщении.

Теперь уголовное дело против Хиральдо Сарая будет направлено в суд.

Напомним, 4 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение не соответствующей действительности информации о действиях российской армии в ходе военных операций. Наивысшая мера наказания в 15 лет предусмотрена если лицо заведомо знает, что фейки были ложные, и "они получили общественно опасные последствия".