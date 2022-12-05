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НовостиПолитика5 декабря 2022 12:31

Читатели Le Figaro считают эмбарго на российскую нефть “суицидом Европы”

Это решение бумерангом ударит по ЕС, отметил один из пользователей
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Читатели Le Figaro считают эмбарго на российскую нефть “суицидом Европы”

Читатели Le Figaro считают эмбарго на российскую нефть “суицидом Европы”

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали введенное Евросоюзом эмбарго на российскую нефть.

"Находящуюся на службе у Соединенных Штатов Европу с самого начала санкций подводили к принятию решений, противоречащим ее интересам. Наши власти во главе с Макроном несут ответственность за пагубные последствия, которые испытали и еще испытают народы Европы, - в особенности, французы, которым это все вообще не нужно", - отметил один из читателей.

"Эта абсурдная и контрпродуктивная мера, как и большинство решений Брюсселя, вернется бумерангом и ударит по Евросоюзу. Это суицид Европы", - написал другой комментатор.

Напомним, на минувшей неделе Евросоюз, а вслед за ним "Большая семерка" и Австралия согласовали лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Решение начало действовать сегодня, 5 декабря 2022 года, наряду с нефтяным эмбарго, которое Евросоюз утвердил еще летом этого года.

Ранее сенатор Пушков предупредил Евросоюз о тяжелых последствиях эмбарго на российскую нефть. Парламентарий считает, что в случае введения эмбарго страны ЕС пострадают от вводимых ограничений сильнее России.