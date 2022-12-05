Читатели Le Figaro считают эмбарго на российскую нефть “суицидом Европы” Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали введенное Евросоюзом эмбарго на российскую нефть.

"Находящуюся на службе у Соединенных Штатов Европу с самого начала санкций подводили к принятию решений, противоречащим ее интересам. Наши власти во главе с Макроном несут ответственность за пагубные последствия, которые испытали и еще испытают народы Европы, - в особенности, французы, которым это все вообще не нужно", - отметил один из читателей.

"Эта абсурдная и контрпродуктивная мера, как и большинство решений Брюсселя, вернется бумерангом и ударит по Евросоюзу. Это суицид Европы", - написал другой комментатор.

Напомним, на минувшей неделе Евросоюз, а вслед за ним "Большая семерка" и Австралия согласовали лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Решение начало действовать сегодня, 5 декабря 2022 года, наряду с нефтяным эмбарго, которое Евросоюз утвердил еще летом этого года.

Ранее сенатор Пушков предупредил Евросоюз о тяжелых последствиях эмбарго на российскую нефть. Парламентарий считает, что в случае введения эмбарго страны ЕС пострадают от вводимых ограничений сильнее России.