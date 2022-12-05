Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации в России

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации, соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

По документу, госслужба (кроме военной службы) приостанавливается в связи с призывом госслужащего на военную службу по мобилизации или заключением им в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на российские Вооруженные силы.

Ранее Владимир Путин подписал закон о мобилизации имеющих непогашенную судимость по части тяжких преступлений. В рамках данного закона, граждане, которые проходили альтернативную гражданскую службу в качестве гражданского персонала в органах Вооруженных сил РФ, а также других войск, воинских формирований и органов, при объявлении мобилизации продолжат альтернативную гражданскую службу в данных организациях.