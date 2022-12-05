Украинские издания сообщили о взрывах в Одессе и области 5 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Украинские издания сообщают сегодня, 5 декабря, о взрывах в Одессе и Одесской области Украины.

"В Одессе и области прозвучали взрывы, сообщают корреспонденты", - уточняется в сообщении в Telegram-канале издания "Суспильне" (Общественное).

"Опять взрыв в Одессе", - сообщило местное издание "Думская" в Telegram-канале.

Ранее в украинском издании страна "Страна" сообщали, что взрывы слышны в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях. На всей территории Украины сегодня объявлена воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября текущего года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.