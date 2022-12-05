Политолог объяснил желание Макрона поддерживать прямые контакты с Путиным Фото: REUTERS

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с Lenta.ru прокомментировал заявления французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости поддерживать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, указав на желание главы Франции быстрее завершить специальную военную операцию России на территории Украины.

«Естественно, что у Макрона интерес к Путину такой серьезный, основанный на заботах о достижении мира, который выгоден не только России и Украине, но и всей Европе, Франции, Германии и другим странам», - заявил политолог, отметив, что военными средствами разрешить такой конфликт невозможно, поэтому, по его словам, решить конфликт между Россией и Украиной можно лишь дипломатическим путем.

Макрон, как писал телеканал «360», накануне заявил, что кризис на Украине завершить только за столом переговоров, а не силовым путем, указав на необходимость диалог с Путиным.

При этом, как сообщал ФАН, ранее президент Франции вновь заявил о том, что Париж вместе с партнерами готов продолжать оказывать поддержку украинским властям.