Власти в Улан-Баторе издали указ о силовом разгоне протестующих у Дома правительства

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Губернатор столицы Монголии и мэр города Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне протестующих. Об этом в понедельник сообщил телеканал Eagle.

Теперь митингующих граждан на центральной площади столицы и возле Дома правительства предупреждают о "насильственном разгоне".

- Сегодня было издано распоряжение губернатора о насильственном разгоне протестующих в соответствии с законом ... Информируем граждан о том, что такое решение принято, и призываем их прекратить подстрекательскую деятельность, - цитирует телеканал выдержку из указа.

До этого в Китае казнили должностных лиц, которые оказались причастны к краже угля из Монголии. По данным портала CentralAsia, протестующие граждане требуют "вскрыть коррумпированность властей и назвать имена воров".

Тем временем, 3 декабря сообщалось, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от того, что получил Китай. Кроме того, отмечалось, что речь идет об украденном угле на общую сумму в 12,9 миллиарда долларов, который должен был экспортироваться из Монголии в Китай.