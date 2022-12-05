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НовостиПолитика5 декабря 2022 13:44

Лавров заявил, что Россия вынуждена посылать США и НАТО сигналы о недопустимости столкновения

Линия США и Альянса нацелена на военную конфронтацию с РФ, отметил глава МИД РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Линия США и НАТО на фактическую военную конфронтацию с Россией может привести к катастрофическими последствиями, РФ вынуждена посылать Соединенным Штатам и Брюсселю предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения между ядерными державами, заявил сегодня, 5 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров.

"... Серьезную угрозу представляет линия США и НАТО… на фактическую военную конфронтацию с нами… это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. Вынуждены регулярно посылать наши предупредительные сигналы на этот счет…", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

Также Сергей Лавров считает, что риск перерастания в ядерную войну в случае столкновения ядерных держав огромен. Любая война между ядерными державами недопустима, подчеркнул глава МИД РФ.

Кроме этого, ранее глава МИД РФ заявил, что США будут опираться в развитии НАТО на русофобские страны. Министр отметил, что США подхватили концепцию Польши о трехморье.