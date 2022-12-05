Названы главные цифровые суеверия россиян

«Лаборатория Касперского» назвала главные цифровые суеверия россиян Фото: REUTERS

Заявления о том, что незнакомым людям нельзя говорить по телефону «Да» или «Нет», стало наиболее популярным цифровым суеверием среди россиян. О том, что вере в этот тезис сообщили 75% респондентов, которые участвовали в опросе «Лаборатории Касперского», поступившего в «Газету.Ru».

Как отмечается, причиной такого страха стало заблуждение о том, что злоумышленники могут записать разговор, использовав ответ, чтобы украсть деньги с банковского счета.

«На самом деле системы голосовой идентификации действительно используются в некоторых банках, однако только в качестве одного из факторов. Голоса будет недостаточно для проведения операции со средствами на счетах или внесения изменений», - сказали в «Лаборатории Касперского».

Кроме того, российские граждане верят в то, что откат до заводских настроек может полностью и безвозвратно удалить всю информацию на телефоне. Об этом заявили 57% опрошенных. Примерно столько же (53%) верят в то, что в ходе подозрительных роботизированных обзвонов нельзя нажимать «1» или «2» в тональном режиме, а половина респондентов считает, что устройство, не подключенное к интернету, невозможно заразить вирусами.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Федор Синицын рассказал «Известия», что новый компьютерный вирус, получивший название CryWiper, атаковал мэрии и суды в регионах России. По его словам, она проникает в систему компьютера и шифрует хранящиеся на нем файлы.

Тем временем, специалист по кибербезопасности, хакер Сергей Вакулин объяснил, на что нужно обращать внимание при онлайн-покупках, чтобы уберечь свои деньги от мошенников. Как писал ФАН , эксперт отметил, что злоумышленники добавляют лишнюю буку или цифры к оригинальному доменного имени.