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НовостиОбщество5 декабря 2022 13:49

Названы главные цифровые суеверия россиян

Большинство россиян боятся говорить «да» по телефону из страха перед мошенниками
Елизавета КУЗНЕЦОВА
«Лаборатория Касперского» назвала главные цифровые суеверия россиян

«Лаборатория Касперского» назвала главные цифровые суеверия россиян

Фото: REUTERS

Заявления о том, что незнакомым людям нельзя говорить по телефону «Да» или «Нет», стало наиболее популярным цифровым суеверием среди россиян. О том, что вере в этот тезис сообщили 75% респондентов, которые участвовали в опросе «Лаборатории Касперского», поступившего в «Газету.Ru».

Как отмечается, причиной такого страха стало заблуждение о том, что злоумышленники могут записать разговор, использовав ответ, чтобы украсть деньги с банковского счета.

«На самом деле системы голосовой идентификации действительно используются в некоторых банках, однако только в качестве одного из факторов. Голоса будет недостаточно для проведения операции со средствами на счетах или внесения изменений», - сказали в «Лаборатории Касперского».

Кроме того, российские граждане верят в то, что откат до заводских настроек может полностью и безвозвратно удалить всю информацию на телефоне. Об этом заявили 57% опрошенных. Примерно столько же (53%) верят в то, что в ходе подозрительных роботизированных обзвонов нельзя нажимать «1» или «2» в тональном режиме, а половина респондентов считает, что устройство, не подключенное к интернету, невозможно заразить вирусами.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Федор Синицын рассказал «Известия», что новый компьютерный вирус, получивший название CryWiper, атаковал мэрии и суды в регионах России. По его словам, она проникает в систему компьютера и шифрует хранящиеся на нем файлы.

Тем временем, специалист по кибербезопасности, хакер Сергей Вакулин объяснил, на что нужно обращать внимание при онлайн-покупках, чтобы уберечь свои деньги от мошенников. Как писал ФАН , эксперт отметил, что злоумышленники добавляют лишнюю буку или цифры к оригинальному доменного имени.