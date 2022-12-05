Владимир Мазур запустил производственный комплекс «Агроинтеллект»

5 декабря губернатор Томской области Владимир Мазур открыл последнее технологическое звено образовательно-производственного комплекса «Агроинтеллект», который развернут в Томском аграрном колледже.

Полный комплекс состоит из десяти технологических звеньев. Сегодня состоялось открытие заключительного – ветеринарной клиники, после чего глава региона провел региональный наблюдательный совет аграрного образовательно-производственного центра.

Губернатор отметил, что в целом по стране по федеральному проекту «Профессионалитет» создан 71 такой центр.

«Участием в проекте могут гордиться всего 42 региона. У нашей Томской области образовательно-производственных центров два: для сельскохозяйственной отрасли и для железнодорожного транспорта», – подчеркнул Владимир Мазур.

Глава региона познакомился с работой лабораторий образовательно-производственного комплекса «Агроинтеллект» и мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по федеральному проекту «Молодые профессионалы».

Владимир Мазур отметил, что участие Томской области в федеральном проекте позволило провести перезагрузку процесса подготовки профессиональных кадров, подключить механизмы государственно-частного партнерства, в том числе, закрепить за образовательным центром опорного работодателя и производственного партнера. Им стала компания «Сибарго», с которой губернатор подписал программу деятельности образовательно-производственного центра.