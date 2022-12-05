В России законом определили места, запрещенные для проведения митингов: список

В России законом определили места, запрещенные для проведения митингов Фото: Александр КОЦ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете проведения митингов в ряде зданий и учреждений. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сайт KP.RU публикует список, где, согласно закону, определены места, запрещенные для проведения митингов:

- здания государственных органов,

- вузы,

- школы,

- больницы,

- аэропорты,

- порты,

- ж/д и авто- вокзалы,

- около церквей,

- рядом с объектами жизнеобеспечения.

До этого проводить митинги запрещалось только у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

При этом отмечается, что власти каждого российского региона в праве дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, если такая мера "обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации".