Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 декабря 2022 14:03

В России законом определили места, запрещенные для проведения митингов: список

Путин подписал закон о запрете митингов в зданиях госорганов, школах и больницах
София ГОНЧАРОВА
В России законом определили места, запрещенные для проведения митингов

В России законом определили места, запрещенные для проведения митингов

Фото: Александр КОЦ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете проведения митингов в ряде зданий и учреждений. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сайт KP.RU публикует список, где, согласно закону, определены места, запрещенные для проведения митингов:

- здания государственных органов,

- вузы,

- школы,

- больницы,

- аэропорты,

- порты,

- ж/д и авто- вокзалы,

- около церквей,

- рядом с объектами жизнеобеспечения.

До этого проводить митинги запрещалось только у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

При этом отмечается, что власти каждого российского региона в праве дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, если такая мера "обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации".