В России законом определили места, запрещенные для проведения митингов: список

В России законом определили места, запрещенные для проведения митингов
Фото: Александр КОЦ
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете проведения митингов в ряде зданий и учреждений. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сайт KP.RU публикует список, где, согласно закону, определены места, запрещенные для проведения митингов:
- здания государственных органов,
- вузы,
- школы,
- больницы,
- аэропорты,
- порты,
- ж/д и авто- вокзалы,
- около церквей,
- рядом с объектами жизнеобеспечения.
До этого проводить митинги запрещалось только у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.
При этом отмечается, что власти каждого российского региона в праве дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, если такая мера "обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации".