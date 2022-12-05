Финансист спрогнозировал курсы валют к Новому году Фото: REUTERS

Эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, прогнозируя курсы валют в беседе с «Газетой.Ru», заявил, что курс доллара в Новому году может составить 64-65 рублей, а евро - 67-68 рублей.

«Скорее всего, доллар может повыситься к концу декабря в район 64–65 рублей. Если в этот момент пара EUR/USD на мировом рынке будет находиться около текущих значений 1,053, у нас евро достигнет 67-68 рублей», - заявил специалист, отметив, что декабрь - исторически худший для рубля месяц, а национальная валюта традиционно ослабляется перед Новым годом.

Как отметил эксперт, ранее это объяснялось традиционно высокими тратами государственного бюджета, свойственными для конца года, когда нужно в срок освоить соответствующие средства. Как он считает, данные условия сохранились и в этом году.

Руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая, прогнозируя курс валют в беседе с «Известия» заявила, что геополитическое обострение, рост индекса доллара на мировых площадках, а также снижение аппетита к риску при росте заболеваний коронавирусом в Китае могут в итоге поднять курс доллара выше 65 рублей в декабре этого года.

Тем временем, как писал ФАН, доля иностранных валют дружественных для России стран растет в объеме биржевых торгов РФ, а наиболее высокую позицию занимает китайский юань.