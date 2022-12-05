Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП в России на 2,9% по итогам 2022 года Фото: REUTERS

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что спад ВВП в России по итогам 2022 года составит 2,9% на фоне антироссийских санкций. Об этом министр сказал на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы.

"Российская экономика сумела выдержать несколько волн односторонних ограничений. В сентябре ВВП вырос на 2% в месячном исчислении. Мы ожидаем, что ВВП сократится всего на 2,9% к концу 2022 года В то время как многие иностранные эксперты ожидали, что российская экономика упадет с 8 до 10%", - сказал он.

Ранее сайт KP.RU писал, что резкий спад экономики может начаться уже в этом квартале и продолжаться весь первый квартал следующего года, за который ВВП страны рухнет более чем на 8%. По итогам 2022 года ВВП России сократится на 3,5%, в 2023 – на 2%, сказано в сообщении.

Напомним, председатель Банка России Эльвира Набиуллина оценила перспективы российской экономики. Как отметила глава Центробанка, искать пределы падения экономики не стоит.

Тем не менее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров по видеосвязи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном выразил уверенность, что ограничения и давление некоторых стран Запада в отношении РФ обречены на провал.