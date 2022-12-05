В Молдавии на границе с Украиной обнаружена неразорвавшаяся ракета

Патруль пограничной полиции Молдавии на границе с Украиной обнаружил неразорвавшуюся ракету, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.

«Недавно недалеко от города Бричень в саду обнаружена ракета. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции», - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее 15 ноября 2022 года польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Экстренные службы Польши подтвердили гибель двоих человек в результате взрыва.

Министерство обороны России заявило сообщили, что российские средства поражения не наносили ударов по каким-либо целям, находящимся вблизи украинско-польской границы, а изображенные на опубликованных польскими изданиями фото с места происшествия обломки не могут происходить от российских средств поражения.