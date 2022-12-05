Newsweek: большинство стран поддержали Россию в конфликте на Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство государств за пределами Запада встает на сторону России, не желая портить отношения с Москвой, написал обозреватель американского издания Newsweek Дэниель Депетрис.

"Это факт, что в вопросе конфликта на Украине большая часть мира не разделяет ту же точку зрения, что присуща США и Европе. У разных государств есть свои интересы, и они хотят защитить их, несмотря ни на что", - говорится в статье.

Большая часть Африки не верит в проповеди Запада о демократии, в Латинской Америке поставкам вооружения Киеву предпочитают мирное урегулирование кризиса, а в Юго-Восточной Азии сохраняют нейтралитет, подчеркнул Депетрис.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.