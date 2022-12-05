Путин подписал закон о дополнительных выходных родителям инвалидов в России

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о праве родителей детей-инвалидов в РФ использовать дополнительные выходные 24 дня подряд.

Отмечалось, что благодаря этому закону станет возможным более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для их родителей время, а также будет способствовать эффективному развитию системы соцзащиты.

Ранее российские сенаторы на заседании Совфеда 30 ноября 2022 года одобрили закон о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. В частности. предлагалось конкретизировать положения статьи 262 ТК РФ, установив, что однократно в течение календарного года допускается использование до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней. Однако право на получение допвыходных будет иметь только один из родителей.

Также ранее Путин предложил вернуть матерей-героинь и давать им по миллиону рублей. Кроме этого, президент обещал заняться льготами на авиабилеты для детей-инвалидов.