Названы три сценария ответа России на потолок цен на нефть Фото: REUTERS

Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что Москва имеет три варианта ответа на введенный накануне потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

По его словам, первым делом, Россия может формализовать запрет на продажу топлива поддержавшим подобное решение государство. Возможно также ограничение поставок странам чувствительного сырья и материалов, таких как, ядерного топлива. В-третьих, Москва может ввести свой потолок цен на такое сырье, но на уровне выше рынка.

«РФ может формализовать запрет на продажу нефти компаниям из Евросоюза, США, Канады и Австралии, которые поддержали ценовой потолок. Эти же страны ввели запрет на закупку нефти из России», - заявил эксперт, назвав их логику понятной и указав на желание «не дать бюджету России получать дополнительные нефтегазовые доходы».

По его словам, России также может ввести ассиметричные меры, затрудняющие работу на других энергетических рынках для стран ЕС, США, Канаде и Австралии. Кроме того, стране предстоит решить, поставлять ли топливо в Японию и Болгарию.

Как сообщал RT, представитель Еврокомиссии Эрик Мамер не стал комментировать предупреждение Москвы о возможности продавать нефть странам на условиях потолка цен на нее.

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров в беседе с Life.ru заявил, что Европа готовится стрелять себе в голову, вводя потолок цен на российскую нефть.