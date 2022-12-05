Видео поездки Путина по Крымскому мосту появилось в Сети. Фото: скрин видео

Российский лидер Владимир Путин 5 декабря лично побывал на Крымскому мосту. В сети уже появилось видео, как глава государства едет за рулем по нему.

К слову, в этот раз российский лидер проехал по Крымскому мосту на автомобиле марки Mercedes. позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что это связано с тем, что на месте была только такая машина.

В октябре этого года мост пострадал после теракта. Сейчас часть Крымского моста уже отремонтировали и глава государства лично в этом убедился. Также Путин заявил, что мост очень красивый.

Также во время посещения Крымского моста глава государства заявил о важности сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России.

Напомним, 8 октября этого года на Крымском мосту прогремел мощный взрыв. На мосту подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда.