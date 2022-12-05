Сотрудники бара объяснили, что Лепс подрался с петербуржцем из-за оскорблений в свой адрес

В "КП-Петербург" пишут, что после выяснения отношений на улице Лепс и петербуржец вернулись в бар "не конфликтуя" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники бара, которые стали очевидцами нашумевшей драки народного артиста России Григория Лепса и его охраны с 39-летним петербуржцем Дмитрием, заявили, что потасовка произошла из желания певца отстоять свою честь после оскорблений со стороны посетителя. Об этом пишет "КП-Петербург" со слов персонала.

"Исходя из разговора со своими сотрудниками, которые работали в ту смену, я знаю, что вся движуха происходила именно на улице, - пишет "КП-Петербург" со ссылкой на совладельца бара Николай Белоусов. - Со слов персонала, до этого была словесная перепалка между гостями заведения и самим Григорием Лепсом. Перепалка произошла из-за пьяных гостей. Насколько я понимаю, они не очень красиво высказывались в сторону Лепса".

Также уточняется, что певец, по словам адвоката участника драки, хотел сыграть с ним в нарды и поставил на кон 10 тысяч долларов. При этом у оппонента таких денег не оказалось, из-за чего и начался конфликт.

В "КП-Петербург" пишут, что после выяснения отношений на улице и петербуржец, и Лепс вернулись в заведение обратно как ни в чем не бывало. Ссоры между ними больше не было.

"Они все вместе вернулись в бар. Там внутри все спокойно было. Лепс сделал еще заказ, рассчитался и уехал", - делится Белоусов.

Напомним, ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге разгорается громкий скандал вокруг драки с участием певца Григория Лепса и его охранников, произошедшей прямо на улице возле одного из баров города. Житель северной столицы утверждает, что Лепс набросился на него и стал жестоко избивать на глазах у прохожих и посетителей бара из-за отказа сыграть с ним в нарды.