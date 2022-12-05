Путин подписал закон о праве россиян направлять средства маткапитала на платное образование

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение процедуры распоряжения маткапиталом для получения платных образовательных услуг. Также доступно оплачивать такого рода услуги без предъявления в ПФР договора, который был заключен с образовательной организацией.

Помимо этого, вводится дополнительное условие о соответствии кредитных потребкооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребкооперативов требованиям, введенным Центробанком, для выдачи займов с использованием маткапитала.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец сообщила, что материнский капитал на первого ребенка в 2022 году составит 524,5 тысяч рублей, на второго - 693,1 тысячи рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тысяч рублей, если его оформляла.

Также ранее Госдума России приняла закон о праве использовать материнский капитал на образование от ИП. Разрешается направлять средства на оплату услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензиеи на образовательную деятельность.