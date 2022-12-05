FAZ: одна из двух раненных в Германии школьниц умерла от полученных травм Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из двух раненных сегодня утром, 5 декабря, школьниц в немецкой земле Баден-Вюртемберг умерла от полученных травм, об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Четырнадцатилетняя девочка позже умерла в больнице", - уточнило FAZ.

Ране Bild сообщила, что сегодня утром неизвестный мужчина совершил нападение на двух учениц начальной школы в немецкой коммуне Иллеркирхберг земли Баден-Вюртемберг после чего скрылся в доме, где живут беженцы. Обе пострадавшие получили тяжелые ранения.

Также ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате стрельбы в гимназии Ллойда в городе Бремерхафен, расположенной на северо-западе Германии. Как сообщали правоохранительные органы, стрельба произошла утром в четверг, 19 мая 2022 года. В заявлении уточнялось, что раненый человек не был учащимся школы, а нападавший был задержан и на данный момент находится в отделении полиции.

Кроме этого, ранее в США в округе Орандж (штат Калифорния) в церкви произошла стрельба. в результате случившегося как минимум один человек погиб, еще пятеро получили ранения.